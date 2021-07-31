تونس تسجل أول حالة بمرض الفطر الأسود

الوكيل الإخباري- أعلن الطبيب التونسي، رمزي المعتمري، عن تسجيل أول إصابة بمرض "الفطر الأسود" بالبلاد، في مستشفى سهلول.

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وكشف المعتمري على عملية جراحية خضعت لها مواطنة صباح اليوم السبت، بقسم الفك والوجه بمستشفى سهلول، عن تأكد إصابة المواطنة المذكورة بـ ''الفطر الأسود''.



وأوضح، أن "المواطنة خضعت إلى عملية استئصال الأنسجة المتعفنة على مستوى الأنف"، مشيرا إلى "أن المريضة تعاني من داء السكري، ومن قصور كلوي، مما نجم عنه نقصا في المناعة، وبذلك تكونت أرضية ملائمة لتكوين الفطر الأسود العفني".



كما لفت إلى أن "حالة المصابة مستقرة".

المصدر: روسيا اليوم