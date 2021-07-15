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الخميس، 15-07-2021 07:59 ص

تونس تسجل 194 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت تونس يوم الأربعاء، تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8213 إصابة خلال 24 ساعة.

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وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 518 ألفا و609 حالات منها 16 ألفا و845 وفاة.


كما أوضحت تسجيل 6806 حالات شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 413 ألفا و155.
ولم يشمل التطعيم باللقاح المضاد لكورونا حتى الأحد سوى مليونين و206 آلاف و980، تلقى 676 ألفا و613 شخصا منهم الجرعة الثانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.


والجمعة، قالت الوزارة إن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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