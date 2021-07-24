تونس تسجل 261 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 317 حالة وفاة جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية بفيروس كورونا، بينها 261 في الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إن 56 وفاة تم تسجيلها يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية (السبت) وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.



وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة.



وبحسب الأرقام الرسمية تماثل للشفاء 3732 شخصا خلال اليوم الماضي.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء، إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن.

المصدر: روسيا اليوم