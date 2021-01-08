تونس تسجل 48 وفاة و 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5052 .

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وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 2373 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 152 ألفًا و254 حالة.

وبحسب البيان، فقد بلغ العدد الاجمالي لحالات الشّفاء من الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة 113415 حالة، بعد تسجيل 1816 حالة شفاء جديدة.



--(بترا)

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