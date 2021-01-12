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الثلاثاء، 12-01-2021 02:16 م

إبرام اتفاق جديد مع مخبر دولي

تونس تسعى للحصول على اللقاح الروسي

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من المصدر


الوكيل الإخباري - تجري تونس حاليا اتصالات دبلوماسية مع دول طورت لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا، ومن بينها روسيا، للتسريع في الحصول على لقاح ينهي المخاوف من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

ويجتمع اليوم الثلاثاء وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، مع سفير روسيا بتونس، سيرغي نيكولايف، للتباحث حول إمكانية توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، أول لقاح مسجل في العالم، والذي حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس الماضي.

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وتأتي هذه التحركات إثر تكليف الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الجمعة الماضي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالقيام باتصالات مع عدد من نظرائه في الدول التي توصلت إلى لقاحات فعالة.

 

وتتجه أنظار تونس إلى إبرام اتفاق جديد مع مخبر دولي لتوريد اللقاح في شهر فبراير القادم، بالنظر إلى تأخر وصول اللقاح المتفق عليه مع المخبر الأمريكي الألماني "فايزر- باينوتيك" إلى الثلث الثاني من هذه السنة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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