تونس تشدد قيود كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت تونس مساء أمس الأربعاء تشديد قيود كورونا في البلاد لغاية نهاية شهر أبريل، بعدما سجلت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا كبيرا وارتفاع نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة.

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وقالت المتحدث باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، إن الإجراءات الجديدة "تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيرا في العدوى بفيروس كورونا".



وأضافت أن السلطات فرضت كذلك إجبارية الحجر الصحي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس الذين سيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.



وتقرر بموجب الإجراءات الجديدة، والتي ستسري بين 9 و30 أبريل، حظر التجمعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجول الليلي إلى عشر ساعات يوميا بدلا من سبع، وذلك من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلا.



كما تشمل التدابير "منع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية".

وفي الأيام الأخيرة حذر مسؤولون بالقطاع الصحي في تونس من أن الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا وعشرات الوفيات.

ولغاية 6 أبريل سجلت تونس التي يقل عدد سكانها عن 12 مليون نسمة، حوالي 265 ألف إصابة بالفيروس، بينها أكثر من 9 آلاف حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم