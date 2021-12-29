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الأربعاء، 29-12-2021 02:20 م

تونس تعتمد لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا أن تونس أصبحت دولة عربية أخرى صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

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وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك V" في "تويتر" اليوم الأربعاء أن تونس اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.

 

روسيا اليوم

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