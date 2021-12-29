تونس تعتمد لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي ضد كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا أن تونس أصبحت دولة عربية أخرى صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.
وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك V" في "تويتر" اليوم الأربعاء أن تونس اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.
Sputnik Light, effective 1-shot standalone #COVID vaccine & universal booster, now authorized in Tunisia— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2021
More countries are starting to use universal Light booster, which strengthens robust neutralizing antibody response to #Omicron induced by #SputnikV👇https://t.co/F86Mlay063
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