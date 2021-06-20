تونس تعلن الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات

الوكيل الإخباري - فرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا شاملا لمدة أسبوع في 4 ولايات بعدما تجاوزت نسبة العدوى بفيروس كورونا فيها 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.



وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الحكومة أصدرت بعد ظهر اليوم قائمة بالولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل وهي "القيروان وسليانة وزغوان وباجة".

اضافة اعلان



وشددت الحكومة على "الحرص الشديد على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل" ومنها "زجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل، والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".



وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قرر أمس السبت فرض حجر صحي شامل وغلق الولايات التي تفوق فيها نسبة حدوث العدوى 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

المصدر : روسيا اليوم





