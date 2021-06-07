الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

امانة عمان للوكيل : الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف ولكن ضمن القانون

وزارة الخارجية تكشف للوكيل سيناريو وصول المعتقل الاردني عبدالله أبو جابر غداً

لجنة الاوبئة : الاصابات بالمتحور الهندي في المملكة 5 فقط لغاية الان

افتتاح معرض القدس بوابة الأرض إلى السماء

ثقافة الطفيلة تطلق حكاية قرى لترويج مناطق المحافظة

تربية المزار الجنوبي تطلق مبادرة ركن القراءة المنزلي

إنشاء مجلس تنسيقي بين الجمارك وغرفة تجارة عمان

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

بالفيديو .. انهيار أرضي يبتلع سيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس المحتلة

إعطاء 63855 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الإثنين، 07-06-2021 09:57 م

تونس تعلن دخولها في موجة رابعة من جائحة كورونا

تونس


الوكيل الإخباري - أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس الدكتور أمان الله المسعدي، دخول تونس في موجة رابعة من جائحة كورونا.

اضافة اعلان

وقال المسعدي في تصريح صحفي إن عدد المرضى المقيمين في المؤسسات الصحية، تراجع إلى أقل من 2000، لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2200 مقيم، كما عبر خبراء الصحة في تونس عن توقعاتهم بحدوث موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، في نهاية شهر يونيو.


وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا يوم الأحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي إلى 12 ألفا و623 حالة وفاة.


وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وأستاذ الإنعاش الطبي أمان الله المسعدي، من أن توافد المواطنين بالخارج في فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسهم في تفشي الفيروس أكثر، مرجحا أن يحمل الوافدون معهم سلالات أخرى للفيروس.


وأشار إلى أن الوضع الوبائي في البلاد مازال خطيرا، وأن عدد ضحايا كورونا المقيمين في أقسام الإنعاش والعناية الفائقة مازال مرتفعا.


وحث طبيب الإنعاش المواطنين على التحلي بروح المسؤولية واتخاذ أقصى درجات التوقي من الفيروس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المغرب

المغرب يسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: لا يمكن إجبار الصين على تقديم معلومات عن منشأ كورونا

امريكا

أمريكا: مصممون على معرفة منشأ كورونا

بريطانيا

بريطانيا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 28 يوما

لقاح

الصحة السعودية توضح حول شائعات تنشر عن لقاح كورونا

الصحة-العالمية-780x470

الصحة العالمية : مؤشرات مشجعة على تراجع كورونا

أخبار متعلقة
فيروس-كورونا-في-مصر

تونس: تسجيل 63 وفاة و 1816 إصابة جديدة بكورونا

_112107942_1b5dde4b-d6e5-43df-9c79-a55f87c63de0

تونس تقرر تخفيف إجراءات الحظر الصحي الشامل

609a195842360455e619c087

سلوفاكيا تعلن الاستعداد لبدء التطعيم بلقاح 'سبوتنيك V'

رة

68 وفاة جديدة بكورونا في مصر

غزوة

الصين .. 14 إصابة جديدة بكورونا

1

تونس تسجل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا