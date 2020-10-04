تونس تفرض إجراءات وقائية جديدة لمجابهة كورونا

الوكيل الإخباري- فرضت السلطات التونسية جملة من الإجراءات الجديدة الصارمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا ستكون نافذة لمدة أسبوعين.

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وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة مساء أمس السبت، أن الوضع الوبائي في البلاد يستوجب وقفة حازمة وصارمة فيما يتعلق باحترام البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية والسلامة، مشيرا إلى إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين في جميع الفضاءات العامة.



كما تم إقرار اعتماد نظام الحصة الواحدة ( تونس تعتمد نظام الحصتين في العمل) والفرق وتقليص عدد ساعات العمل، باستثناء بعض القطاعات الحيوية، إلى جانب منع التظاهرات بشتى انواعها والاحتفالات العامة والخاصة.



وإلى جانب إقرار كوفيد19 كمرض مهني، سيجري تطبيق الحجر الصحي الجهوي في بعض المناطق وفرض حظر التجوال حسب الحالة الوبائية إلى جانب مواصلة فتح المدارس. وشدد رئيس الحكومة التونسية في كلمته على أنه لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل، قائلا:" إن الشعب التونسي ليس له القدرة لتحمل مثل هذه الوضعية".



