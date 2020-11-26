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الخميس، 26-11-2020 07:06 ص

بعد تسجيل 48 وفاة جديدة

تونس تقترب من تسجيل 3000 وفاة بكورونا

تونس
الإغلاق العام في تونس جراء فيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت تونس عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 2983 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

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ولفتت وزارة الصحة التونسية ، أنه تم تسجيل 1156 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 91307.


وأشارت إلى أن عدد المصابين بالمستشفيات 1477، يخضع 290 منهم للعناية المركزة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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