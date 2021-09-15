تونس تقرر اعتماد جرعة ثالثة ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قررت السلطات الصحية في تونس، اليوم الأربعاء، اعتماد جرعة ثالثة ضد فيروس كورونا .

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وكشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله السعدي، في تصريحات صحفية، عن اتفاق داخل اللجنة للجوء إلى جرعة ثالثة، وأن سيتم تحديد موعد انطلاق التلقيح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع القادم.



وأوضح أن الفئات ذات الأولوية التي ستنتفع بالجرعة الثالثة، ستكون للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاع الصحي.



وبين السعدي أن المدة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة ستكون ستة أشهر .

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم حول الحالة الوبائية، بأنه تم تسجيل 14 وفاة جراء فيروس كورونا اضافة الى 873 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بترا