تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

الوكيل الاخباري- قررت السلطات التونسية اعتماد جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وصدر بالمجلة الرسمية مساء أمس الجمعة قرار رئاسي بإسناد الجواز لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، واستكمل التلقيح ضد كورونا.



وجاء في القرار كذلك أنه يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاما واستكملوا التلقيح، بالإضافة إلى الأجانب الوافدين، والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح من دول أجنبية.



ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدول إلى المصالح والمقرات والمنشآت العمومية وكذلك التربوية والجامعية ورياض الأطفال ومراكز التكوين في القطاعين العمومي والخاص والهياكل الصحية والسجون والمقاهي والمطاعم والمحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.



المصدر: بترا