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الأربعاء، 12-05-2021 06:49 م

تونس تقرر تخفيف إجراءات الحظر الصحي الشامل

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الوكيل الاخباري - قررت تونس التخفيف من إجراءات الحظر الصحي الشامل الذي أقرته في وقت سابق من 9 إلى 16 أيار.

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وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحفيّ اليوم الأربعاء مواصلة العمل بنفس الاجراءات المعمول بها خلال فترة الحجر الصحي الشامل باستثناء رفع قرار منع التنقل بين المدن بداية من يوم الجمعة 14 أيار على الساعة الخامسة صباحا.


كما سيتم التعديل في وقت حظر التجوال بداية من الاثنين 17 أيار ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة مساء بعد ان كان من السابعة مساء الى الخامسة صباحا.

 

كما تعود الدراسة وفتح المساجد أمام المصلين والمقاهي والمطاعم مع تحديد طاقة الاستيعاب بـ30% داخل الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة، في الاثناء يتواصل الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج.


--(بترا)

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