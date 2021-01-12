الثلاثاء 12-01-2021
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الثلاثاء، 12-01-2021 10:05 م

تونس تقر الحظر الشامل وتعلق دوام المدارس

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الوكيل الاخباري - أقرت تونس الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام وتعليق دوام المدارس لجميع المستويات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت الحظر الصحي الشامل اعتبارا من بعد غد الخميس ولغاية الأحد المقبل.

كما أعلن مهدي أنه تم ايضا إقرار نظام العمل المرن وبالتناوب مع اعتماد نظام الفرق والعمل عن بُعد قدر الإمكان، وحظر خدمات المقاهي والمطاعم اعتبارا من الاثنين المقبل ولغاية 24 الشهر الحالي.

 




 

 


 

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