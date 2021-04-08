تونس تمنح رخصة للقاح جونسون أند جونسون

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عن منح الدولة التونسية رخصة لترويج لقاح "جونسن أند جونسون" الأمريكي المكون من جرعة واحدة.

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وخلال موكب تسليم الولايات المتحدة الأمريكية مستشفيين ميدانيين للأمراض المعدية، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص تونس على التسريع في نسق التلقيح.



وأشار إلى أن الكميات الأولى تقدر بمليون ونصف ضمن المبادرة الإفريقية مع إمكانية اقتناء كميات أخرى.



وانطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في 13 مارس الماضي، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 25 مركزا جهويا للقيام بعملية التطعيم، وسيكون الانطلاق بتطعيم العاملين في قطاع الصحة المباشرين للمرضى والمصابين بالفيروس والمسجلين بالمنصة الإلكترونية "Evax".



وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تهدف من هذه الحملة إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.

روسيا اليوم