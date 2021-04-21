تونس.. توصية باستعمال لقاح استرازينيكا لمن هم فوق 60 عاما

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة الفنية للأدوية في تونس بالإبقاء على التوجه القاضي باستعمال لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأشخاص الذين تجاوزوا 60 عاما، وفق ما أفاد به مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية رياض دغفوس اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



وقال دغفوس في تصريح لوكالة الانباء التونسية أن اللجنة تتابع كافة التوصيات الصادرة حول نتائج استخدام هذا اللقاح الذي نصحت منظمة الصحة العالمية باستعماله.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 93 حالة وفاة، و2169 إصابة جراء كورونا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9918 وفاة، و289230 إصابة في عموم البلاد .

المصدر : بترا