تونس .. حظر تجول شامل ابتداء من الثلاثاء

الوكيل الإخباري - طالب رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم الاثنين، من جميع المعنيين إعلان حظر تجول بجهاتهم انطلاقا من يوم غد الثلاثاء.



ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مشيشي اليوم في قصر الحكومة بالقصبة بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

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وتم الحديث عن الوضع الأمني بالبلاد، والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر الجولان.



كما اطلع مشيشي على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.



المصدر: روسيا اليوم

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