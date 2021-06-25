الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 07:17 م

تونس.. فرض حظر شامل في عدة مناطق

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الوكيل الاخباري - كشفت الحكومة التونسية عن اعتزامها تطبيق الحظر الصحي الشامل في عدد من المناطق، محددة الإجراءات التي سيتم اتباعها.

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ونقل موقع راديو "موزاييك" عن حسناء بنت سليمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، ما ذكرته خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة، حيث كشفت عن تفاصيل إجراءات الحجر الصحي الشامل للمناطق التي تتراوح فيها نسبة حدوث حالات عدوى بفيروس كورونا أكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة.

 

وحددت حسناء الإجراءات المزمع اتخاذها كما يلي:
- حظر التنقل من وإلى الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الشامل.
- حظر التجوال يبدأ من الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.
- غلق جميع المتاجر باستثناء المحلات الغذائية، والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.
- حظر جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وكافة التظاهرات سواء علمية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.
- تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
- استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية.
- استثناء الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.


سبوتنيك

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