الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 02:51 م

تونس: لا حظر شامل في البلاد

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الوكيل الاخباري- حذر مدير عام الصحة التونسية، فيصل بن صالح ، اليوم الاربعاء، من زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وتوقع بن صالح في مؤتمر صحفي ،تضاعف الأعداد خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أنّ الجاهزية لمواجهة المرض لم تكن كما ينبغي، لكنه في المقابل نفى فرض حظر صحي شامل لعدم نجاعته الصحية والاقتصادية.


وفي السياق، أوضحت الناطق باسم وزارة الصحة رئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أنّ عدد الإصابات بالفيروس في 25 و26 تشرين الأول بلغت 2125 إصابة، ووصل العدد الإجمالي إلى 54278 إصابة و1153 وفاة.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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