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الجمعة، 09-07-2021 09:58 م

تونس: وزارة الصحة تؤكد صمود منظومتها في مواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة، أن منظومتها الصحية ستبقى صامدة في مواجهة فيروس كورونا وذلك بفضل تضامن وتكاتف جهود كوادرها الصحة .

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وكانت الناطق الرسمي باسم الوزارة نصاف بن علية صرحت أمس الخميس بإنهيار المنظومة الصحية ما تسبب في حالة من الذعر لدى التونسيين، وحيث قررت السلطات الليبية إغلاق حدودها مع تونس لمدة أسبوع.

 

وجاء في البيان، أن البلاد تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة "ألفا" و"دلتا" وارتفاع أعداد الإصابات، وحيث ناشدت الوزارة في بيانها جميع التونسيين برص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب الفرق الصحية التي تعمل في إطار منظومة صحية أثبتت ولا زالت أنها قادرة على التغلب على كل التحديات .

 

المصدر : بترا

 

 

 




 

 


 

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