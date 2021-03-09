تونس.. وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي اليوم

الوكيل الإخباري - تصل إلى تونس، اليوم الثلاثاء، أول دفعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، على أن تنطلق عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

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وقالت مستشارة وزير الصحة، إيناس عيادي، إن 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" ستصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد ظهر اليوم، وسيتم حفظها في مخازن الصيدلية المركزية.



وكشفت عيادي عن أن دفعات من اللقاحات الأخرى من مخابر مختلفة، ستصل إلى تونس تباعا خلال شهر مارس، وهي في حدود 400 ألف جرعة، فيما ستصل أغلب الكميات من اللقاحات خلال أبريل المقبل.



وستتلقى تونس خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، تقدر بـ 93 ألف جرعة، ضمن مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.



كما ستحصل تونس على 136 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، المقرر أن يتمّ شحنها من أمستردام في 22 مارس الجاري، وفق ما ذكرت إيناس العيادي.



وفي نهاية الأسبوع الجاري ستتحول طائرة عسكرية تونسية إلى الصين لاستلام الهبة الصينية من لقاحات كورونا، ولم يتم تحديد بعد الكمية (بين 200 ألف و300 ألف جرعة).



وستصل دفعة أولى من اللقاحات، ضمن عقد بمليوني جرعة، موقع مع "فايزر" في الأسبوع الثالث أو الأخير من مارس الجاري.



وتأمل تونس في تلقيح 50 بالمائة من المواطنين.

المصدر : روسيا اليوم

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