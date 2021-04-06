الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حظر النشر في قضية الأمير حمزة

العثور على الطفلة المفقودة في عمان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا

الخرابشة : موجة كورونا الحالية اقل انتشارا من الموجة الاولى

تعليق دوام مديرية أراضي الطفيلة بسبب كورونا

لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

الأمانة : إنذار 93 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

الارصاد : اليوم ذروة الكتلة الهوائية الدافئة التي تؤثر على المملكة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عاجل

حظر النشر في قضية الأمير حمزة

الثلاثاء، 06-04-2021 08:28 ص

1133 إصابة

تونس .. 28 وفاة جديدة بكورونا

تونس
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8993، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 261177 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 88543 شخصا.

اضافة اعلان
 

وانطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في 13 مارس الماضي، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.


وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهيئة الروسيه

40% من الروس لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا

ارجنتيني

الرئيس الأرجنتيني ليس مصابا بسلالة كورونا الجديدة

مصر

47 وفاة جديدة بكورونا في مصر

تم

أميركا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

606baffc42360431cf0ddb9d

روسيا تسجل 81 إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا

main_image606b82d79e6fc

واشنطن تعلن تخفيف قيود كورونا

أخبار متعلقة
كمن

روسيا تتخطى عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

تون

تونس .. 43 وفاة جديدة بكورونا

نت

تونس.. وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي اليوم

2020_7_25_10_5_54_498

هل يحتاج البشر إلى التطعيم مجددا بسبب تحور فيروس كورونا؟

6044a13d423604681e4c9a02

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح سبوتنيك V

6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا