تونس .. 28 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 28 وفاة و1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8993، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 261177 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 88543 شخصا.

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وانطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في تونس في 13 مارس الماضي، بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد.

المصدر: روسيا اليوم