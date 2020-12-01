تونس.. 41 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 96769 إصابة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 70851 حالة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3260.



وأضافت وزارة الصحة: "يتم حاليا التكفل بـ1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



