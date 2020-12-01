الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

الثلاثاء، 01-12-2020 07:44 ص

518 إصابة

تونس.. 41 وفاة جديدة بكورونا

تونس
الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في تونس


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان
 

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 96769 إصابة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 70851 حالة.


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3260.


وأضافت وزارة الصحة: "يتم حاليا التكفل بـ1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كط

كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز 62,84 مليون عالميا

كيم

زعيم كوريا الشمالية وعائلته تلقوا لقاحا ضد كورونا

زك

دراسة.. بريطانيا تشهد تراجعا بإصابات كورونا

image (1)

رسمياً .. تحديد موعد الموافقة النهائية لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

5fc549d742360478d36264ce

كرواتيا : إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

0bb086d9-d42a-4600-95c9-c52410058101

حزمة تدابير جديدة في تركيا لمكافحة انتشار كورونا

أخبار متعلقة
فحص-كورونا-الاردن

الإمارات: 6 وفيات و 1008 إصابات جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

السعودية: 19 وفاة و473 إصابة جديدة بكورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

64 وفاة و2526 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كورونا

بريطانيا: 136 وفاة و18950 إصابة بكورونا

عيبنات-كورونا

قطر: تسجيل 197 اصابة بكورونا

كورونا

العراق: 56 وفاة و2658 إصابة جديدة بفيروس كورونا