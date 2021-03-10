تونس .. 43 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8268، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 238613.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 205176، بعد تعافي 2182 مصابا.

ووصلت إلى تونس أمس الثلاثاء، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على أن تنطلق عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر : روسيا اليوم

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