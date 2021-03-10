الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجيش اللبناني يزيل حواجز ويفتح الطرق المغلقة

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور أكثر انتشاراً بين الأطفال

4 قرارات حكومية ستعلن اليوم ولا حديث عن الحظر الشامل الطويل

أسعار الذهب الأربعاء 10/3/2021

وفيات الأربعاء 10/3/2021

الأردن يشهد جريمتين صباح اليوم

مستشفى الجامعة : إيقاف العمليات غير الطارئة

اللوزي : قرار بتخفيض السعة المقعدية في وسائط النقل العام

جريمة تهز المفرق .. أب يرمي ابنه بالرصاص

التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

الأربعاء، 10-03-2021 08:49 ص

614 إصابة

تونس .. 43 وفاة جديدة بكورونا

تون
الاغلاق العام في تونس جراء تفشي فيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8268، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 238613.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 205176، بعد تعافي 2182 مصابا.

 

ووصلت إلى تونس أمس الثلاثاء، أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على أن تنطلق عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
IV2003_Coronavirus_ 1654083868_1200

معدل الإصابة بفيروس كورونا في العالم يرتفع بنسبة 2% خلال أسبوع

سي

رئيس لجنة اللقاحات الألمانية يشيد بلقاح سبوتنيك V

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

بريطانيا: مسؤول طبي يتوقع ارتفاع الاصابات بكورونا رغم التطعيم

1-1329452

فلسطين : اغلاق كافة المؤسسات الحكومية غداً في الخليل للحد من كورونا

فيروس-كورونا-1

بريطانيا: 5766 إصابة و 231 وفاة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

المغرب يعلق الرحلات الجوية إلى 6 دول جديدة

أخبار متعلقة
6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا

2038401-1754405632

تونس تفرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

-1456104885

الإمارات: 17 وفاة و2526 إصابة بفيروس كورونا

لقاح كورونا روسيا

بريطانيا تعتزم مواصلة برنامج التطعيم على الفئة العمرية في المرحلة المقبلة

1-1

وفيات كورونا عالميا تتجاوز المليونين و500 ألف

ترك

تركيا .. 75 وفاة جديدة بكورونا