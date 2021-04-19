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الإثنين، 19-04-2021 08:16 ص

1514 إصابة

تونس ..66 وفاة جديدة بكورونا

تونس
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 66 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9783 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 285490 شخصا.

 

 

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.


وأعرب العلويني عن تخوفه من بلوغ أسرة الأكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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