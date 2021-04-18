الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 08:07 ص

2199 إصابة

تونس.. 78 وفاة جديدة بكورونا

تون
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9717، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 283976.

 

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، قد حذر من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.


وأعرب العلويني عن تخوفه من بلوغ أسرة الأكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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