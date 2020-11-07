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السبت، 07-11-2020 03:28 م

1146 حالة وفاة جديدة

ثالث قفزة قياسية على التوالي.. 126 ألف إصابة بكورونا في أميركا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه بوتائر غير مسبوقة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع السباق الانتخابي بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس بواقع 1146 حالة وفاة جديدة، مقابل 1210 وفيات في اليوم السابق.

 

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة اليوم السبت أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 126480 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة (مقابل 121888 و102831 إصابة في اليومين السابقين).

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، بموجب بيانات الجامعة، 9740073 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 236099 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: روسيا اليوم 

 

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