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الأربعاء، 26-05-2021 08:41 م

بعد نقاش استمر لأشهر

ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام ' سبوتنيك V'

ني
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعطت الحكومة السلوفاكية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي اليوم الأربعاء بعد نقاش استمر لأشهر حول استخدامه أدى إلى استقالة رئيس الوزراء.

بهذا القرار تصبح سلوفاكيا ثاني عضو في الاتحاد الأوروبي بعد هنغاريا يستخدم اللقاح الروسي، الذي لم تتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

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وقال قرار صدر على موقع الحكومة السلوفاكية إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بإتاحة اللقاح للمواطنين بحلول السابع من يونيو.


واستوردت سلوفاكيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، 200 ألف جرعة من "سبوتنيك V" في مارس، لكنها ظلت معلقة منذ ذلك الحين في انتظار الموافقة.


وجاء في تقرير مصاحب لقرار الحكومة أنه "لا يزال هناك عدد لا يستهان به من المواطنين الذين يعلنون أنهم لن يطعموا إلا بلقاح سبوتنيك V".

واضطر رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش إلى الاستقالة بعد تأمين شحنة اللقاح الأولية خلف ظهور شركائه في التحالف الحاكم، مما أدى إلى تعديل حكومي شمل أيضا استبدال وزير الصحة.

 

ورفضت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد في أبريل تقديم توصية بشأن استخدام العقار، قائلة إنها لا تملك بيانات كافية. ثم طلبت سلوفاكيا من هنغاريا إجراء اختبارات إضافية لمخزون سلوفاكيا.


وقال وزير الصحة الجديد بالبلاد في وقت سابق من هذا الشهر إن الجرعات الموجودة في سلوفاكيا اجتازت تلك الاختبارات بنجاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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