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الأحد، 13-12-2020 06:01 م

ثلث البريطانيين يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على تناول لقاح ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة بريطانية جديدة، أن ثلث المواطنين البريطانيين يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.
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وحسب نتائج الدارسة التي أجرتها كلية "كينجز لندن" ومركز "ايبسوس موري" للبحوث، ونشرت نتائجها شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد، أن 34% ممن شملتهم الدراسة رأوا رسائل مضادة لبرنامج التطعيم، بينما وجد التقرير أن حوالي 40% من الذين حصلوا على معلوماتهم من منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب و يوتيوب ربما صدقوا نظريات المؤامراة بشأن اللقاحات ضد كوفيد19 .

ويعتقد نحو 15% ممن شملتهم الدراسة أن اللقاح يتم تطويره فقط للحصول على الأموال من قبل شركات الأدوية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 39% بالنسبة لهؤلاء الذين يحصلون على كثير من المعلومات من واتساب و37% من موقع يوتيوب.

ويخشى العديد من الخبراء في بريطانيا أن المعلومات المضللة ربما تقوض جهود تطعيم السكان بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة غربية تطرح اول لقاح ضد كورونا.

 




 

 


 

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