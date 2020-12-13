ثلث البريطانيين يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على تناول لقاح ضد كورونا

الوكيل الاخباري -

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أظهرت دراسة بريطانية جديدة، أن ثلث المواطنين البريطانيين يرون أن نظريات المؤامرة لا تشجع على الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.وحسب نتائج الدارسة التي أجرتها كلية "كينجز لندن" ومركز "ايبسوس موري" للبحوث، ونشرت نتائجها شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد، أن 34% ممن شملتهم الدراسة رأوا رسائل مضادة لبرنامج التطعيم، بينما وجد التقرير أن حوالي 40% من الذين حصلوا على معلوماتهم من منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب و يوتيوب ربما صدقوا نظريات المؤامراة بشأن اللقاحات ضد كوفيد19 .ويعتقد نحو 15% ممن شملتهم الدراسة أن اللقاح يتم تطويره فقط للحصول على الأموال من قبل شركات الأدوية، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 39% بالنسبة لهؤلاء الذين يحصلون على كثير من المعلومات من واتساب و37% من موقع يوتيوب.ويخشى العديد من الخبراء في بريطانيا أن المعلومات المضللة ربما تقوض جهود تطعيم السكان بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة غربية تطرح اول لقاح ضد كورونا.