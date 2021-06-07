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الإثنين، 07-06-2021 10:13 ص

جديد كورونا.. الهند تتجاوز البرازيل عالميا والعراق في صدارة الدول العربية

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الوكيل الاخباري- أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭.873290

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث عدد الوفيات والإصابات، حيث سجلت لغاية اليوم، 33524064 إصابة، و597310 حالة وفاة. 

في المرتبة الثانية عالميا حلت الهند، مع  تسجيل 28809339 إصابة، و346759 حالة وفاة.

أما البرازيل، التي حلت في المركز الثالث عالميا، فسجلت 16907425 إصابة بفيروس كورونا، و470842 حالة وفاة. 

على صعيد الدول العربية، حل العراق في المرتبة الأولى مع تسجيل 1224992 إصابة، و16538 حالة وفاة.

الأردن، حل في المرتبة الثانية عربيا، مع تسجيل 739847 إصابة، و9530 وفاة، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بـ583071 إصابة و1699 حالة وفاة. 

وقد تجاوز لبنان الإمارات بعدد الوفيات حيث سجل 7763 حالة وفاة جراء الفيروس، و541557 إصابة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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