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الجمعة، 25-12-2020 07:25 م

جمعة حظر التجول الاخيرة بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بات في حكم المؤكد ان تكون الجمعة القادمة هي الاخيرة التي تشهد حظراً للتجول الشامل بالاردن .
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واكد مصدر مطلع أن الحكومة تتجه لإلغاء حظر الجمعة الشامل، مع بداية العام المقبل و تحديداً 8 كانون ثاني 2021 .

ووفق مصادر مطلعة لموقع الوكيل الاخباري ان قرار الغاء الحظر يوم الجمعة وفق التوصيات الحالية سيتبعه إجراءات أهمها أنه سيتم السماح بالحركة والتنقل سيراً على الأقدام فقط دون السماح بحركة المركبات .

 وبحسب المصادر ان القرار يتضمن عمل المطاعم بخدمة التوصيل "الديلفري" فقط يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان يتم السماح للمطاعم بهذه الخدمة ايام الجمع بداية عام 2021.

 




 

 


 

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