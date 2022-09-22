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الخميس، 22-09-2022 10:00 ص

جميع مستشفيات لبنان قد تقفل أقسام كورونا

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الوكيل الإخباري - توقع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، أن تقفل جميع مستشفيات البلاد أقسام كورونا فيها قريبا، بعد تراجع كبير في حالات الإصابة ونسبة الدخول إلى المستشفيات.

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وأكد هارون أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا تراجعت بشكل ملحوظ، فضلا عن أن معظم الحالات لا تحتاج لعناية المستشفيات بسبب الأعراض الطفيفة، مشيرا إلى أن "معظم المستشفيات أقفلت أقسام كورونا اليوم، والمصابون بالفيروس يقومون بحجر أنفسهم في منازلهم، وبالتالي لم تعد الإصابة اليوم بالفيروس خطيرة كالسابق".


وتوقع أن "تقفل جميع المستشفيات أقسام كورونا قريبا لأن الجائحة تراجعت، ونسبة دخول المستشفيات باتت ضئيلة، وخاصة بعد اللقاح الذي خففّ من عبء الجائحة".

 

روسيا اليوم 

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