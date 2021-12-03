جنوب أفريقيا: ارتفاع حاد في إصابات أوميكرون

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، جو فاهلا، أن هناك مؤشرات تفيد بأنّ (أوميكرون) المتحور الجديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، وكانت غالبية إصاباته من غير الملقحين.

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وأفاد فاهلا، خلال لقاء إعلامي افتراضي اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 300% في الأيام السبعة الأخيرة، وزاد معدل الحالات الموجبة لتسجّل نسبة 22% حاليًا.



وأضاف، أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذا المتحور "سريع الانتشار، وتم تسجيل إصابات في صفوف الملقّحين". وتابع: "لكن بالطبع، تسبّبت الإصابات بمرض معتدل، لا سيّما في صفوف الأشخاص المحصنين".



ولفت إلى أن غالبية من دخلوا إلى المستشفيات "هم من غير الملقحين، ومن فئة الشباب الذين تتدنّى أعمارهم عن 40 سنة غير المحصّنين في معظمهم"، مشدداً على أن أفضل طريقة للحماية من المرض هو تلقي اللقاح .



وقالت دكتور ميشيل غرومي، رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD)، أن متحوّر أوميكرون انتشر بين الفئة العمرية الأكبر سنًّا أيضًا.

بترا



