جنوب إفريقيا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 12 عاما

الوكيل الإخباري - وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأطفال من سن 12 عاما، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.

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وقالت الهيئة إن قرارها جاء بعد مراجعة لمعلومات جديدة بشأن السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس الماضي.



وبعد بداية متعثرة تسارعت حملة التطعيم في جنوب إفريقيا في الشهور الماضية مع توفير إمدادات كافية من اللقاحات وتطعيم أكثر بقليل من 12 بالمئة من السكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليونا.



ويمثل الأطفال نسبة كبيرة من سكان جنوب إفريقيا منهم 28 بالمئة أقل من 15 عاما.

روسيا اليوم