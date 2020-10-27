جواز السفر عنصر ناقل لفيروس كورونا اثناء السفر

الوكيل الاخباري- حذر خبير طيران بريطاني من وجود عناصر في حقائب يد المسافرين يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة بعدوى كوفيد 19.

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ويقول خبير الطيران البريطاني مارتن ليندستورم إن أخطر عنصر للركاب في حقائب اليد أثناء انتشار جائحة كورونا هو "جواز السفر"، وبحسب المختص، يعتبر مكان مراقبة الجوازات المصدر الرئيسي للعدوى، حيث يمر المئات من الأشخاص عبره بانتظام. وفق موقع "express.co.uk".



وتابع قائلا: "يعتبر الهاتف الذكي ثاني ناقل للعدوى، حيث يتجمع عدد كبير من الميكروبات على سطحه، فكر في هاتفك الذكي على أنه امتداد ليديك وقم بتطهيره بانتظام".

المصدر: سبوتنيك



