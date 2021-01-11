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الإثنين، 11-01-2021 10:29 م

جونسون: بريطانيا تواجه فترة عصيبة بسبب كورونا

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده تشهد فترة عصيبة بسبب جائحة كورونا.
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وأضاف جونسون في تصريحات صحفية اليوم الإثنين "نحن في سباق مع الزمن، لأننا جميعا نرى التهديد الذي تواجهه هيئة الصحة الوطنية والضغوط التي تتعرض لها، والطلب على وحدات الرعاية المكثفة والضغط على الأسرة المزودة بأجهزة التنفس الصناعي حتى أننا نرى نقص الأوكسجين في بعض المناطق".

وأشار إلى أن نحو 40 بالمئة ممن تجاوزت أعمارهم 80 عاما في البلاد تلقوا اللقاح بالفعل و23 بالمئة من سكان دور رعاية المسنين.

 




 

 


 

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