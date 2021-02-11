جونسون: تم تطعيم أكثر من 13 مليون بريطاني حتى الآن

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن خمسة أسابيع مرت منذ الإعلان عن خطة تطعيم ما يقرب من 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأوضح جونسون في منشور عبر فيسبوك: "مع بقاء أقل من أسبوع حتى الموعد المستهدف (يوم الاثنين 15 فبراير/شباط)، ليس هناك شك في أننا قطعنا خطوات كبيرة، حيث تم تطعيم ما يزيد عن 13 مليون شخص الآن في المملكة المتحدة، بما في ذلك 1 من كل 4 بالغين في إنجلترا، وأكثر من 90 في المئة من جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وأكثر من 90 في المئة من المقيمين في دور رعاية المسنين".



وتابع رئيس الحكومة البريطانية: "بقي لنا تطعيم ما يقرب من مليوني شخص، أي نحو ضعف عدد سكان برمنغهام، وما زلنا نأمل في الوصول إليهم، كما أن هناك أشخاص في جميع أنحاء البلاد لم يقبلوا بالتطعيم لسبب أو لآخر.

واختتم جونسون بدعوة المواطنين لتلقي اللقاح، قائلا: "حان الوقت للقيام بذلك، أينما كنت، لن تكون على بعد أكثر من 10 أميال من مركز التطعيم، اتصل عن طريق الإنترنت أو ببساطة اتصل هاتفيا بالرقم 119".



وفي وقت سابق، قال إدوارد أرغار، وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، يوم الاثنين الماضي، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح "أسترازينيكا" لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وأن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.



وبحسب وكالة "رويترز"، قررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.



وقال أرغار لقناة "سكاي": "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".







المصدر : سبوتنك



