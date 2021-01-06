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الأربعاء، 06-01-2021 03:49 م

انتشارها في 41 دولة

جونسون : سلالات كورونا الجديدة غير مقاومة للقاح

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بوريس جونسون


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أية سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.

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أدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان ردا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة البريطانية لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة. 


وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية الجديدة في 41 دولة ومنطقة" من مختلف أنحاء العالم.


وأشارت المنظمة إلى أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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