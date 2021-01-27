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الأربعاء، 27-01-2021 11:06 ص

حصيلة إصابات الفيروس في بريطانيا أكثر من 3,6 مليون إصابة

جونسون عن وفاة 100 ألف بكورونا: آسف وأتحمل المسؤولية

جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عما قامت به حكومته.

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وقال جونسون في مؤتمر صحافي "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق بسبب كورونا، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".


وسجلت بريطانيا أكثر من 3,6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.


إلى ذلك، تعيش المملكة المتحدة إغلاقاً فرضته الحكومة لكبح الموجة الحالية من تفشي الفيروس.


وتتميز هذه الموجة بزيادة كبيرة في عدد الإصابات يعتقد أن سببها سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت في المملكة المتحدة، حيث يقول العلماء إنها أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية.

 

إضافة إلى سرعة انتشارها، قال رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق إن ثمة مؤشرات على أن السلالة المتحورة تزيد أيضاً من خطر الوفاة.

 

المصدر : العربية 

 

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