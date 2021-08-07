جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يخضع للعزل الصحي بعد تشخيص إصابة أحد مرافقيه في رحلته الأخيرة إلى إسكتلندا بفيروس كورونا.



وصرح متحدث باسم مكتب جونسون اليوم السبت بأن رئيس الحكومة لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيه الذين سافروا معه جوا رافقوه إلى كلية الشرطة في مدينة فايف الأربعاء الماضي.



وأوضح المتحدث أن جونسون ينفذ بانتظام زيارات تفقدية إلى مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مشددا على أن هذه الزيارات تنظم في جميع جوابها بالتوافق الصارم مع الإرشادات الصحية الخاصة بمحاربة كورونا.



وقال المتحدث إن جونسون "لم يتواصل عن كثب مع أي شخص ثبتت إصابته".



وكان جونسون قد أصيب بكورونا في أواخر مارس 2020.

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المصدر: روسيااليوم

