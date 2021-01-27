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الأربعاء، 27-01-2021 04:49 م

القرار يعتمد على تحقيق أهداف التطعيم

جونسون: لن يكون ممكنا إعادة فتح المدارس قبل 8 آذار

جون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يكون من الممكن إعادة فتح المدارس قبل الثامن من مارس/آذار المقبل، مبينا أن القرار النهائي سيعتمد على تحقيق أهداف التطعيم.

وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم، إنه إذا تقرر فتح المدارس فسيتم إخطارهم بذلك قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيحدد "خارطة طريق" للخروج من الإغلاق في 22 فبراير، إذا لم تكن هناك متغيرات جديدة واستمر تقديم اللقاح كما هو مخطط.
كما أعلن عن فرض الحجر الصحي الإلزامي لبعض المسافرين من 22 دولة مصنفة ضمن "القائمة الحمراء".

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وكان جونسون أعرب يوم أمس الثلاثاء عن أسفه لتجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا 100 ألف حالة، قائلا: "أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".


وأصبحت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا على أراضيها.
ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوما من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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