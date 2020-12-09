جو بايدن يكشف عن خطته لمواجهة فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة مواجهة جائحة فيروس كورونا في المئة يوم الأولى لولايته بعد تنصيبه في 20 يناير.

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وقال بايدن إن الأهداف الرئيسية الثلاثة هي المطلب الخاص بارتداء الأقنعة في المباني الاتحادية وفي وسائل النقل، والحصول على ما لا يقل عن 100 مليون لقاح لفيروس كورونا، وإعادة فتح معظم المدارس.



وذكر بايدن في خطاب ألقاه في ولاية ديلاوير الأمريكية: "لن تنهي أول 100 يوم من ولايتي فيروس كوفيد- 19، لا يمكنني أن أتعهد بذلك".



وأضاف: "لكنني مقتنع تماما أنه في غضون 100 يوم يمكننا تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا إلى الأفضل".

المصدر - البيان



