الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب تهبط عالمياً

السير: اصابتان بحادثي دهس في عمان صباح اليوم

تفاصيل تعديل أسس إيصال التّيار الكهربائي على حساب فلس الريف

سقوط حاوية عن سطح شاحنة يعيق السير على الصحراوي مؤقتاً

بعد حادثة وفاة 5 اطفال بحريق منزل الرصيفة.. تعرف على أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

أسعار الذهب في الأردن الاثنين

انهيار أجزاء جديدة من صوامع مرفأ بيروت

اعلان صادر عن التدريب المهني للتعاقد مع مدربين وشراء خدمات آخرين

الإثنين، 22-08-2022 10:41 ص

جيل بايدن تغادر الحجر الصحى بعد نتيجة فحص كورونا سلبية

16290098110


الوكيل الإخباري - تنوي السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن الخروج من حجرها الصحي بعدما أتت نتيجتها سلبية لفحصي كوفيد-19 أجرتهما على التوالي، وفق ما أعلنت مديرتها الإعلامية الأحد.

اضافة اعلان


وكشفت إليزابيت ألكسندر في بيان أن "السيّدة الأولى ستغادر كارولاينا الجنوبية إلى ديلاوير في فترة لاحقة من النهار بعدما عزلت نفسها لفترة خمسة أيام وتلقّت نتيجة سلبية لفحصي كوفيد-19 متتاليين".


وعانت جيل بايدن (71 عاما) التي أعلنت إصابتها بكوفيد-19 الثلاثاء  "أعراضا خفيفة"، بحسب البيت الأبيض.


وعزلت نفسها في كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة حيث كانت تمضي إجازة مع زوجها جو بايدن الذي كانت نتيجة فحصه سلبية وتسنّى له مواصلة أنشطته.


وتلقّت السيدة الأميركية الأولى علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات الذي تنتجه "فايزر" والذي قد يؤدي إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية في فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.


فقد شخّصت إصابة الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما بكوفيد-19 في أواخر يوليو مع أعراض بسيطة أيضا، ما اضطره لعزل نفسه لمدّة أسبوعين تقريبا قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية في السادس من آب.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a485894236042abf0b8f6b

مركز غاماليا لا يستبعد ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا

الفلبين

بعد إغلاق لعامين بسبب فيروس كورونا.. مدارس الفلبين تعيد فتح أبوابها

_111906284_4

الأعراض العصبية المزمنة التي تحدث بعد الإصابة بـ كوفيد 19 لا ترتبط بالخلل الكمي

image (1)

بريطانيا..دراسة تحدد مدة بقاء المصاب بكورونا مصدراً للعدوى؟

2021_3_1_20_6_55_876

إصابات كورونا لأقل مستوى خلال شهرين في بريطانيا

thumbs_b_c_ee99f240d88b735d09a12711ad7e14f0

العراق يوقف استيراد لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
61a485894236042abf0b8f6b

مركز غاماليا لا يستبعد ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا

183

الصحة العراقية تستبدل الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا بآخر اسبوعي

2022-637907553038177249-817

استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء كورونا في مختلف أنحاء العالم

كبار السن اقل عرضة لالم الذراع بعد تطعيم لقاح فيروس كورونا

ما الذي يسبب ألم الذراع بعد تطعيم لقاح فيروس كورونا

2022-637945096442770862-277

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 572 مليون حالة

manar-03680650016161969514

الصحة المصرية توجه نصيحة للمواطنين بشأن أحد أدوية العلاج من كورونا