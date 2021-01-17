الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 04:05 م

حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا تتجاوز 3.23 مليون

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الوكيل الاخباري - ذكرت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة الأفريقية وصلت إلى 3235198 حتى اليوم الأحد.

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وفقا للوحة معلومات كوفيد-19 الخاصة بالمنطقة الأفريقية التابعة للوكالة القارية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن المرض إلى 78313 حتى اليوم، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 2649520 حالة.


وبحسب المراكز الأفريقية، فإن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررا في أفريقيا من ناحية أعداد حالات الإصابة، وتأتي بعدها منطقة شمال أفريقيا.


وتضم الخمس دول الأفريقية الأكثر تضررا، دولة جنوب أفريقيا بـ1325659 حالة والمغرب بـ458865 حالة وتونس بـ177231 حالة ومصر بـ155507 حالات وإثيوبيا بـ130772 حالة.


كما تعد دولة جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الأكثر تضررا من حيث حالات الوفاة الناجمة عن المرض، حيث سجلت 36851 حالة وفاة، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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