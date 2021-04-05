الإثنين 05-04-2021
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الإثنين، 05-04-2021 02:19 م

حالة استنفار في طهران بعد تفشي فيروس كورونا

ايران


الوكيل الإخباري - قال مجلس محافظة طهران إن العاصمة الإيرانية دخلت خانة المدن الحمراء من حيث تفشي فيروس كورونا.

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وأضاف المجلس في بيان له اليوم الاثنين، أنه على الدوائر والمؤسسات خفض عدد موظفيها بين الثلث والنصف حتى إشعار آخر، حسب التصنيف الحكومي لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطن.


من جهتها، تعقد لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران اجتماعا طارئا بمشاركة رؤساء المشافي، لبحث سبل مكافحة الموجة الرابعة لتفشي الجائحة.


تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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