حالة كلى قاتلة قد يعاني منها الملايين من مرضى كورونا

الوكيل الإخباري - لا يزال التأثير الكامل والدائم لـ "كوفيد-19" على الجسم غير معروف تماما. ويعاني مرضى "كوفيد طويل الأمد" من أعراض موهنة جديدة بعد أشهر من الشفاء، على سبيل المثال.

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والآن، كشفت دراسة أن الملايين من مرضى "كوفيد" يمكن أن يكونوا يعيشون مع حالة كلى قاتلة ولكن لم يتم تشخيصها.



ووجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوينزلاند (UQ)، في أستراليا، أن خُمس أولئك الذين أدخلوا إلى المستشفى بسبب "كوفيد" يعانون من إصابة الكلى الحادة (AKI). ويرتفع هذا إلى 40% من مرضى "كوفيد-19" في العناية المركزة. ومع ذلك، قالت الدكتورة مارينا وينشتاين، المرشحة للحصول على درجة الدكتوراه وأخصائية الكلى في جامعة كوينزلاند، إن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون الضعف.



وقالت: "ينظر الأطباء إلى كمية البول ومستوى مركب يسمى الكرياتينين في الدم، والذي يرتفع عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد. ومع ذلك، إذا حدث هذا الارتفاع في الكرياتينين قبل أن يذهب المريض إلى المستشفى، فقد يفوتنا تشخيص القصور الكلوي الحاد ونفشل في إدارة المريض بشكل مناسب في تلك الأيام الحرجة المبكرة من الاستشفاء".



وتعرف AKI بأنها حالة تفشل فيها الكلى فجأة في تصفية الفضلات من الدم، ما قد يؤدي إلى مرض خطير أو حتى الموت.



ويحدث هذا عادة كمضاعفات لمرض خطير آخر وليس نتيجة لضربة جسدية على الكلى، كما قد يوحي الاسم.



وتقول NHS: "من الضروري أن يتم اكتشاف القصور الكلوي الحاد مبكرا وعلاجه على الفور. وبدون علاج سريع، يمكن أن تتراكم مستويات غير طبيعية من الأملاح والمواد الكيميائية في الجسم، ما يؤثر على قدرة الأعضاء الأخرى على العمل بشكل صحيح. وإذا توقفت الكلى تماما، فقد يتطلب ذلك دعما مؤقتا من جهاز غسيل الكلى، أو يؤدي إلى الوفاة".



وأوضحت وينشتاين أنه عندما قاس الباحثون الانخفاض في مستويات الكرياتينين، والذي غالبا ما يتبع الارتفاع الأولي، تضاعف معدل تشخيص AKI لدى مرضى "كوفيد-19".



وقالت وينشتاين: "على الرغم من أن AKI بدأ بالفعل في التحسن في المستشفيات، إلا أن أبحاثنا تظهر أن هؤلاء المرضى لديهم نتائج أسوأ داخل المستشفى وأكثر عرضة للوفاة مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من أمراض القصور الكلوي الحاد".



ويمكن أن يكون علاج القصور الكلوي الحاد بسيطا مثل فحص مستوى ترطيب المريض وإيقاف الأدوية التي يمكن أن تكون سامة للكلى.



ووفقا لـ NHS، تشمل أعراض القصور الكلوي الحاد ما يلي:

• الشعور بالمرض.

• إسهال.

• التجفيف.

• التبول أقل من المعتاد.

• ارتباك.

• النعاس.



واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في PLOS Medicine، بيانات عن مرضى "كوفيد-19" الذين تم قبولهم في 1609 مستشفى في الفترة من 15 فبراير 2020 إلى 1 فبراير 2021.



وقالت المشرفة على الدراسة، الدكتورة سالي شريبنيل، من كلية الرياضيات والفيزياء بجامعة كوينزلاند، إن جمع البيانات وتحليلها للمشروع أثناء الوباء كان أمرا صعبا.



وأعربت عن اعتقادها بأن هناك تعريفا أكثر شمولا لـ AKI - وهو تعريف يمكنه اكتشاف الحالات التي تتطور في المجتمع - يجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن.



وخلصت إلى القول: "لدينا الآن البيانات التي تظهر وجود فجوة كبيرة في تشخيص القصور الكلوي الحاد، وقد حان الوقت لاختبار هذا التعريف في تجربة سريرية حتى نتمكن من تحديد جميع مرضى القصور الكلوي الحاد مبكرا ونأمل أن نمنع هذه النتائج المروعة".

روسيا اليوم