الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 02:12 م

حالة وفاة كل 17 ثانية .. إحصائية مخيفة لضحايا كورونا في أوروبا

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الوكيل الاخباري - أفاد المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، اليوم الثلاثاء، بأن شخصا واحدا يموت كل 17 ثانية في المنطقة الأوروبية بسبب الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن متوسط عدد المتوفين في أوروبا يوميا يبلغ 4.5 ألف شخص.

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وقال كلوغي، في إيجاز إعلامي عبر الإنترنت: "في المنطقة الأوروبية، يموت شخص واحد كل 17 ثانية بسبب الإصابة بــ"كوفيد-19".

 

وكلما قررنا (زدنا) الالتزام بتنفيذ التوصيات لوقف انتشار المعلومات المضللة، ومحاربة الإنكار (لفيروس "كوفيد-19")، فإننا نساهم في الوقاية من الوفيات الناجمة عن الإصابة بــ"كوفيد-19".

وأشار كلوغي إلى أنه حاليًا في أوروبا يبلغ متوسط عدد المتوفين من "كوفيد-19" 4.5 ألف شخص يوميا. وبإمكاننا أن نتجنب فرض نظام الحجر الصحي العام إذا بذلنا جميعنا جهودًا".

يذكر أنه وفقا للمدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، فإن ارتداء الأقنعة الواقية ليس دواءً لكل داء، لكنه مهم للغاية في مكافحة تفشي العدوى، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع إجراءات أخرى.


ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا منذ انتشاره 58 مليون و226 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من مليون و381 حالة، بالإضافة إلى ذلك بلغ عدد المتعافين أكثر من 37 مليون و280 ألف شخص.



 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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