حجاوي لـ الوكيل: لا نستطيع الجزم بدخول موجة ثالثة أو نفيها

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الحديث بالجزم عن موجة ثالثة يحتاج مؤشرات حقيقية يتم على أساسها الحكم.



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وأضاف حجاوي لـ الوكيل الإخباري أننا لا نستطيع الجزم بموجة ثالثة أو نفيها، لأن الجائحة لاتزال موجودة وقائمة، وهناك العديد من الدول لم يصلها المطعوم حتى اللحظة؛ ما ينعكس بالإيجابية على الدول التي تحيطها، لافتا إلى أن نسبة متلقي اللقاح بين المواطنين لاتزال دون المستوى المطلوب.

وأكد أن خطة الحكومة بتطعيم 4ونص مليون مواطن بحلول أيلول، كفيل باعتراض الموجة الثالثة، وعدم حدوثها، وهذا يتطلب تسجيل المزيد من المواطنين على المنصة.