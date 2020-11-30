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الإثنين، 30-11-2020 11:57 م

حزمة تدابير جديدة في تركيا لمكافحة انتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير احترازية جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن التدابير الجديدة تنص على فرض حظر تجول ليلي طيلة أيام الأسبوع، باستثناء المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل.


كما اشتملت التدابير التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء على تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة، ومراسم عقد القران بـ 30 شخصاً كحد أقصى، كما لفت إلى أنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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